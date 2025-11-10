Im Steintor Halle sind am Wochenende die ersten Gesamtproben für die legendäre Weihnachtsrevue über die Bühne gegangen. Hier können Sie erste Bilder sehen. Wie Fans doch noch eine Chance auf ein Ticket haben.

Erste Proben für die Weihnachtsrevue im Steintor in Halle - Wie sich Herr Fuchs und Hunderte Tanzkinder auf die Premiere vorbereiten

Im Steintor gab es am Wochenende die ersten Gesamtproben zur Weihnachtsrevue.

Halle (Saale)/MZ. - Buntes Gewusel vor und hinter der Bühne im Steintor Halle: Mädchen mit Zöpfen hüpfen zur Erwärmung um die Wette, andere üben Spagat, wiederholen Schrittfolgen oder machen einfach mal Pause. Probenatmosphäre am Wochenende im Steintor - eine intensive Zeit für die Darsteller der Weihnachtsrevue, die am 21. November Premiere feiert. Bevor sich in knapp zwei Wochen für „Herrn Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ der Vorhang hebt, haben alle Beteiligten noch anstrengende Tage vor sich.