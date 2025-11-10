Ganz nah an der Weltspitze "Startrakete" aus Halle: Wie Viktoria Dönicke mit dem Kopf voran zu Olympia will
Olympia ist für Viktoria Dönicke ganz nah. Die Skeleton-Pilotin aus Halle nimmt die Bahn in Cortina in Augenschein. Warum ihr Blick dennoch auf 2030 bleibt.
10.11.2025, 17:00
Cortina/Halle/MZ - Längst werden die Tage heruntergezählt. Die Marke von 100 ist gerade vorbeigerauscht, 87 Tage sind es an diesem Dienstag noch, bis das olympische Feuer im Mailänder San Siro entzündet wird, bis die Winterspiele in Italien, mit dem Zweitort Cortina d’Ampezzo eröffnet werden.