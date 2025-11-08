Am Freitagabend wurde zum 18. Mal der hallesche Kunstpreis im Literaturhaus verliehen. Mit der Ausstellung „Einunddreißig“ würdigt Halle die international bekannte Künstlerin und ihr medienübergreifendes Werk.

Dagmar Varady erhält den Halleschen Kunstpreis 2025 - wofür sie bekannt ist

Karola Waterstraat, Vorsitzende des Kunstvereins (l.), sowie Oberbürgermeister Alexander Vogt und Vertreter der Saalesparkasse Marko Göpel (r.), überreichen der Künstlerin Dagmar Varady (2.v.l.) den Preis.

Halle/MZ. - Seit mehr als drei Jahrzehnten prägt Dagmar Varady die Kunstszene in Halle, Sachsen-Anhalt und weit darüber hinaus. Mit ihrer aktuellen Ausstellung „Einunddreißig“, die anlässlich der Verleihung des Halleschen Kunstpreises 2025 eröffnet wird, blickt die Künstlerin auf ihr vielschichtiges Schaffen zurück – ein Werk, das zwischen Kunst und Wissenschaft, Tradition und Moderne eindrucksvoll Brücken schlägt.