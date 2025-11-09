Miteinander „Unfreundlichkeit entsteht oft aus Unsicherheit“

Am 13. November ist der Internationale Tag der Freundlichkeit. Ein guter Anlass, um darüber zu sprechen, wie sie wirkt, warum sie ansteckend ist und wieso wir sie gerade jetzt so dringend brauchen. Roland Gebert aus Halle hat ein Buch darüber geschrieben.