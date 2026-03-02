weather wolkig
  4. AfD: Jan Wenzel Schmidt droht Ausschluss aus Bundestagsfraktion

80 Minuten auf Video Kronzeuge für AfD-Vetternwirtschaft muss um Platz in der Fraktion bangen - das ist die Begründung

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt prangerte Filz innerhalb seiner Partei an. Der Vorstand der Bundestagsfraktion zieht nun Konsequenzen.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 03.03.2026, 07:15
Jan Wenzel Schmidt droht der Ausschluss aus der AfD-Bundestagsfraktion. (Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Magdeburg/MZ - In der Affäre um Vetternwirtschaft innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts soll an diesem Dienstag eine personelle Entscheidung fallen. Im Visier steht Jan Wenzel Schmidt, der frühere Generalsekretär der Landespartei.