Wenn wir Fernsehen schauen, nutzen wir oft nebenbei das Smartphone. Wie groß die Ablenkung dabei wirklich ist und wie sehr wir das unterschätzen, erläutert Marketingdozent Dr. Luis Noschang von der Hochschule Harz.

Ständig lockt der zweite Schirm: Wie sehr uns das Handy beim Fernsehen wirklich ablenkt

Abgelenkt: Der Blick aufs Handy gehört heute für viele Menschen dazu, während der Fernseher läuft.

Wernigerode/MZ. - Was müssen das für goldene Zeiten für das Fernsehen gewesen sein, die Jüngere oft nur noch aus Erzählungen kennen: Wenn die Familie sich etwa am Samstagabend andächtig vor dem Bildschirm versammelte und gebannt eine bunte Show oder einen Film verfolgte. Heutzutage genießen TV – oder Streaming – nur noch selten unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Zu sehr lockt beispielsweise der Blick aufs Smartphone. Doch wie sehr lassen wir uns dabei wirklich ablenken?