Aids-Hilfe in Halle Stigma und Rechtsruck: Warum die Aids-Hilfe Halle weiter gebraucht wird
Trotz Therapieerfolgen bleiben die Vorurteile gegen die HIV. Wie sich die Situation für Betroffene in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und wie sich parallel dazu die Arbeit der Aids-Hilfe verändert hat.
11.11.2025, 06:00
Halle (Saale)/MZ. - HIV und Aids sind Krankheiten, mit denen die meisten Menschen im Alltag nichts zu tun haben. Die Aids-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd ist trotzdem eine wichtige Anlaufstelle, nicht nur für Betroffene. Die Schwerpunkte der Arbeit haben sich in den vergangenen 35 Jahren aber deutlich verändert.