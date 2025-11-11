Trotz Therapieerfolgen bleiben die Vorurteile gegen die HIV. Wie sich die Situation für Betroffene in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und wie sich parallel dazu die Arbeit der Aids-Hilfe verändert hat.

Stigma und Rechtsruck: Warum die Aids-Hilfe Halle weiter gebraucht wird

Denis Leutloff und Martin Thiele (rechts) arbeiten seit vielen Jahren bei der Aids-Hilfe Halle/ Sachsen-Anhalt Süd.

Halle (Saale)/MZ. - HIV und Aids sind Krankheiten, mit denen die meisten Menschen im Alltag nichts zu tun haben. Die Aids-Hilfe Halle/Sachsen-Anhalt Süd ist trotzdem eine wichtige Anlaufstelle, nicht nur für Betroffene. Die Schwerpunkte der Arbeit haben sich in den vergangenen 35 Jahren aber deutlich verändert.