Ein Drittel der Kiefern sind tot, ebenso viele Bergahorne. Und die Lage bleibt angespannt. Umso mehr freut sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald über eine lebenswichtige Spende.

So dramatisch ist in weiten Teilen der Dölauer Heide der Zustand des Waldes.

Halle (Saale)/MZ. - Die Herbststürme haben von den Laubbäumen in der Dölauer Heide fast alle Blätter gewirbelt. Wie dramatisch es um den Zustand von Halles grüner Lunge wirklich bestellt ist, fällt damit gar nicht mehr so auf.