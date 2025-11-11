in Halle soll schon bald ein Heilmittel gegen Krebs produziert werden. In Halle-Neustadt, ganz in der Nähe von Coca-Cola will das Pharmaunternehmen Novartis ein Werk bauen. Dabei spricht das Unternehmen von einem „Meilenstein der personalisierten Onkologie“. Wann das Werk kommen soll und gegen welche Krebsart sich die Schlüsseltechnologie richtet.

Die S-Bahn Richtung Leipzig wird in einem anderen Look erstrahlen. Ende 2026 übernimmt die Länderbahn die S3 sowie die S5 und S5x. Jetzt wurden die neuen Mireo-Züge von Siemens erstmals getestet. Die MZ war dabei, als ein Lokführer seinen neuen Arbeitsplatz inspiziert hat und konnte einen Blick ins Innere der neuen Züge werfen.

Sind Sie schon im Weihnachtsfieber? Nicht mehr lang, dann eröffnet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Halle wieder seine Tore. Besucher können sich auf Leckereien, bunte Lichter und reichlich Weihnachtsstimmung freuen. Schließt der Weihnachtsmarkt, eröffnet Ende Dezember der Wintermarkt. Was es in diesem Jahr zu erleben gibt.

