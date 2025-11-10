Früherer Ruhestand Neun von zehn Lehrern in Sachsen-Anhalt verlassen den Schuldienst vorzeitig
Nur wenige Lehrer in Sachsen-Anhalt ziehen den Schuldienst bis zum Erreichen der Altersgrenze durch. Viele gehen dagegen früher in Pension und nehmen dafür niedrigere Ruhegehälter in Kauf.
Aktualisiert: 10.11.2025, 14:42
Magdeburg/MZ - Nur knapp jeder zehnte Lehrer in Sachsen-Anhalt scheidet aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Schuldienst aus. Viele Pädagogen hängen den Job dagegen früher an den Nagel. Das geht aus Zahlen hervor, die der Linken-Abgeordnete Thomas Lippmann bei der Landesregierung erfragt hat.