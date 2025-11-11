Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Hilti-Firmenräume in Halle eingedrungen, haben ein Fenster zerstört und mehrere Schränke durchsucht. Die Polizei ermittelt.

Halle (Saale)/MZ. - Bisher unbekannte Täter sind am späten Montagabend in die Firmengebäude der Firma Hilti in der Delitzscher Straße eingebrochen. Nach ersten Informationen drangen sie zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr über ein zerstörtes Fenster in die Büroräume ein.

Dort durchwühlten die Einbrecher nach MZ-Informationen mehrere Schränke. Ob sie dabei auch etwas entwendeten, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In der Nacht zum Dienstag wurde bei Hilti in der Delitzscher Straße eingebrochen. Durch dieses Fenster stiegen die Täter in die Firma ein. (Foto: Marvin Matzulla)

Eine genaue Schadenshöhe konnte am Dienstag noch nicht beziffert werden. Die Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.