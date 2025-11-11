Auf einigen Feldern im Saalekreis kann man derzeit etwas Merkwürdiges entdecken: Tausende Metallplatten liegen in einer langen Reihe auf den Äckern. Welches Großprojekt sich dahinter verbirgt.

Tausende Metallplatten liegen auf einem Feld bei Domnitz.

Wettin-Löbejün/Domnitz/MZ. - Metallplatten soweit das Auge reicht. Auf vielen Feldern im nördlichen Saalekreis liegen seit einigen Wochen Tausende braune Stahlplatten in einer langen Reihe. Bei Regen werden sie für Fußgänger glatt wie eine Eisbahn. Aber zum Spaß liegen sie nicht auf den Äckern.