Zum Kinostart seines neuen Films „Das Leben der Wünsche“kommt Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer persönlich nach Halle. Wann Fans ihn im Cinemaxx treffen können.

Matthias Schweighöfer mit Verena Altenberger in seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche“. Jetzt kommt der Schauspieler zum Kinostart auch nach Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Matthias Schweighöfer kommt wieder nach Halle. Der Schauspieler, Produzent und Regisseur ist mit seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche“ unterwegs und wird ihn persönlich in mehreren deutschen Städten vorstellen, auch in der Saalestadt.