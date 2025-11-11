weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schauspieler zum Kinostart in Halle: Matthias Schweighöfer kommt nach Halle

Schauspieler zum Kinostart in Halle Matthias Schweighöfer kommt nach Halle

Zum Kinostart seines neuen Films „Das Leben der Wünsche“kommt Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer persönlich nach Halle. Wann Fans ihn im Cinemaxx treffen können.

Von Hanna Schabacker 11.11.2025, 09:49
Matthias Schweighöfer mit Verena Altenberger in seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche“. Jetzt kommt der Schauspieler zum Kinostart auch nach Halle.
Matthias Schweighöfer mit Verena Altenberger in seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche". Jetzt kommt der Schauspieler zum Kinostart auch nach Halle. (Foto: dpa/ProU Producers United Film GmbH)

Halle (Saale)/MZ. - Matthias Schweighöfer kommt wieder nach Halle. Der Schauspieler, Produzent und Regisseur ist mit seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche“ unterwegs und wird ihn persönlich in mehreren deutschen Städten vorstellen, auch in der Saalestadt.