Eigentlich schien die Sache klar: Klimaaktivisten beschmieren die Fassade des Audimax in Halle und die Uni macht sie wieder sauber. Aber verzichtete die Uni dann auf Schadenersatz? Jetzt gibt es eine neue Wendung in dem Fall.

Verwirrung um Schadenersatz nach Farbattacke - Sollen Klimaaktivisten zahlen?

Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma säubert 2023 die Fassade des Audimax in Halle, nachdem sie von Klimaaktivisten besprüht wurde.

Halle (Saale)/MZ. - Die Martin-Luther-Universität Halle steht in der Kritik. Angeblich soll sie nach einem Farbanschlag auf ein Hörsaalgebäude auf Schadenersatz verzichten, obwohl die Täter (Klimaaktivisten der „Letzten Generation“) gefasst wurden. Auf MZ-Nachfrage stellt sich heraus: Eigentlich war alles ganz anders.