Zu dem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Großzöberitz mit drei verletzten Personen gab es von der Polizei jetzt detaillierte Angaben.

Unfall an Kreuzung in Großzöberitz - 30.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Großzöberitz/MZ. - Zu dem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Großzöberitz mit drei verletzten Personen gab es von der Polizei jetzt detaillierte Angaben.

Demnach befuhr gegen 14.50 Uhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw Honda den Schmiedeweg in Richtung Kreuzung der Kreisstraße 2069/Rödgener Straße/Schmiedeweg. Dort stieß sie mit dem Chevrolet einer 19-Jährigen zusammen, die auf der Kreisstraße in Richtung Zörbig unterwegs war.

Die Fahrerin des Chevrolet und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Honda-Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.