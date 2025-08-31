Mit Equipment etwa zu Wettkämpfen zu fahren, das ist für die TSG GutsMuths Quedlinburg nun einfacher. Wer den Sportverein dabei unterstützt hat.

Hilfe für TSG GutsMuths Quedlinburg: Was jetzt genutzt werden kann

Wollen ihre Zusammenarbeit auch zeigen: Helge Albrecht und Isabel Jahnsmüller von der Stiftung der Kreissparkasse Quedlinburg und Frank Müller und Kristina Florschütz von der TSG GutsMuths Quedlinburg (v.l.).

Quedlinburg/MZ. - „Es ist auch für uns eine Wuchtbrumme, macht auch Werbung für uns“, sagt Frank Müller, Vorsitzender und Geschäftsführer der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg. Denn der neue Anhänger des Sportvereins, dessen Plane in Weiß und leuchtendem Rot gestaltet und zudem beschriftet ist, zieht die Blicke auf sich, berichtet der Vereinsvorsitzende.