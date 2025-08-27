Ein Denkmal in der Welterbestadt erinnert an den in Quedlinburg geborenen Reformpädagogen und Begründer der Turnbewegung Johann Christoph Friedrich GutsMuths. Doch seit mehr als 70 Jahren fehlt hier ein Teil. Was jetzt vorgesehen ist.

GutsMuths-Denkmal in Quedlinburg: Wichtiges Detail fehlt seit Jahrzehnten – jetzt wird gehandelt

Das GutsMuths-Denkmal in Quedlinburg ist seit mehr als sieben Jahrzehnten unvollständig: Ein Teil der von Richard Anders geschaffenen Plastik fehlt.

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als 120 Jahren steht es auf dem heutigen GutsMuths-Platz von Quedlinburg: das Denkmal, das an den Quedlinburger Reformpädagogen und Begründer der Turnbewegung Johann Christoph Friedrich GutsMuths erinnert. Das Denkmal zeigt ihn als Wanderer in Begleitung seines Lieblingsschülers Carl Ritter. Doch die Plastik ist nicht komplett.