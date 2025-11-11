Unter diesem Motto ist in Köthen am 11.11. um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison gestartet. In der Spitze 250 Gäste verfolgten das Programm.

„Das All sehnt sich nach Karneval – KuKaKö ist überall!“ - Jecken übernehmen Macht in Köthen

Kukakö-Präsident Till Mormann hat sich den Rathausschlüssel von „NASA-Astronautin“ und Oberbürgermeisterin Christina Buchheim geholt.

Köthen/MZ - Mit einem bunten, rund zweistündigen Programm aus Tanz und Gesang ist die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KuKaKö am Dienstag in die Session 2025/26 gestartet. Auf dem Marktplatz der Bachstadt hatten sich in der Spitze rund 250 Gäste versammelt, um die Präsentation der Karnevalisten zu verfolgen.

Das Showbalett des Kukakö präsentiert den Tanz "Aladin" aus 1001 Nacht. Foto: Karl Ebert

Die 71. Session steht unter dem Motto „Das All sehnt sich nach Karneval – KuKaKö ist überall!“ „Auf der Erde haben wir inzwischen vieles erreicht, was ein Karnevalsverein erreichen kann. Zeit, neue Galaxien zu erobern“, erklärt Präsident – pardon: Raumschiffkapitän Till Mormann mit einem Lächeln. Nach einem rund siebenminütigen Sketch - beginnend um 11.11 Uhr - gelang es ihm, den Rathausschlüssel von der dieses Mal als NASA-Astronautin verkleideten Oberbürgermeisterin Christina Buchheim zu angeln.

Die MZ war im Rahmen unseres Formats LIVEZEIT mit Chris in Köthen vor Ort und hat den Karnevalsauftakt im Livestream begleitet.

LIVEZEIT mit Chris am 11.11. beim Karnevalsauftakt in Köthen. (Produktion: MGM Digital) (Produktion: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Höhepunkt des „galaktischen“ Faschings wird am 16. Februar 2026 der 36. Große Köthener Rosenmontagszug des KuKaKö durch die (Milch-)Straßen der karnevalistischen Karnevals-Hochburg von Sachsen-Anhalt sein.