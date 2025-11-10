Eröffnung noch vor dem Weihnachtsmarkt „Naumburg on Ice“ geht in nächste Runde: Eisbahn auf dem Marktplatz öffnet bald
Schlittschuhfans aufgepasst! Auf dem Naumburger Marktplatz wird die Eisbahn errichtet. Naumburger und ihre Gäste können noch vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf dem Eis ihre Runden drehen. Wann es losgeht und wie viel Besucher zahlen müssen.
Aktualisiert: 11.11.2025, 16:57
Naumburg - Die Vorfreude ist groß, denn auch in diesem Jahr wird in Naumburg wieder die Eisbahn „Naumburg on Ice“ auf dem Marktplatz aufgebaut. Es herrscht reges Treiben, damit bis zur Eröffnung alles fertig ist.