Halle (Saale), Deutschland
  4. „Naumburg on Ice“: Eisbahn öffnet schon vor dem Weihnachtsmarkt

Eröffnung noch vor dem Weihnachtsmarkt „Naumburg on Ice“ geht in nächste Runde: Eisbahn auf dem Marktplatz öffnet bald

Schlittschuhfans aufgepasst! Auf dem Naumburger Marktplatz wird die Eisbahn errichtet. Naumburger und ihre Gäste können noch vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf dem Eis ihre Runden drehen. Wann es losgeht und wie viel Besucher zahlen müssen.

Von Margarete Arendt Aktualisiert: 11.11.2025, 16:57
In diesem Jahr sorgen Herrnhuter Sterne für das passende Ambiente auf der Naumburger Eisbahn.
In diesem Jahr sorgen Herrnhuter Sterne für das passende Ambiente auf der Naumburger Eisbahn. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Die Vorfreude ist groß, denn auch in diesem Jahr wird in Naumburg wieder die Eisbahn „Naumburg on Ice“ auf dem Marktplatz aufgebaut. Es herrscht reges Treiben, damit bis zur Eröffnung alles fertig ist.