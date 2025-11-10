Eröffnung noch vor dem Weihnachtsmarkt „Naumburg on Ice“ geht in nächste Runde: Eisbahn auf dem Marktplatz öffnet bald

Schlittschuhfans aufgepasst! Auf dem Naumburger Marktplatz wird die Eisbahn errichtet. Naumburger und ihre Gäste können noch vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf dem Eis ihre Runden drehen. Wann es losgeht und wie viel Besucher zahlen müssen.