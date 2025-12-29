Der MZ hat Uwe Stößel außerdem demonstriert, wie Profis neun Kilogramm schwere „Feuerwerksbomben“ in 300 Meter Höhe schießen.

Großfeuerwerker aus Köthen erklärt, wie man sich vor Unfällen schützt

Uwe Stößel demonstriert, wie man eine Feuerwerksbombe der Kategorie 4 mit Zündschnur im Mörser versenkt, aus dem sie gestartet wird.

Köthen/MZ. - Wenn am Montag die Geschäfte öffnen, dann werden wie in jedem Jahr viele Menschen losgehen oder -fahren, um Feuerwerk einzukaufen für Silvester. Und wie in den Vorjahren werden Debatten in Medien geführt über Sinn und Unsinn von Raketen, Fontänen und Heulern.