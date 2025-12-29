Eil:
Sicher in der Silvesternacht Großfeuerwerker aus Köthen erklärt, wie man sich vor Unfällen schützt
Der MZ hat Uwe Stößel außerdem demonstriert, wie Profis neun Kilogramm schwere „Feuerwerksbomben“ in 300 Meter Höhe schießen.
Aktualisiert: 29.12.2025, 11:52
Köthen/MZ. - Wenn am Montag die Geschäfte öffnen, dann werden wie in jedem Jahr viele Menschen losgehen oder -fahren, um Feuerwerk einzukaufen für Silvester. Und wie in den Vorjahren werden Debatten in Medien geführt über Sinn und Unsinn von Raketen, Fontänen und Heulern.