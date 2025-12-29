Bei einer Routinekontrolle auf dem Dessauer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Sonntag, 28. Dezember, einen brisanten Fund gemacht.

Routinekontrolle in Dessau - Mann hat Schreckschusspistole mit über 100 Patronen im Rucksack

Dessau/MZ. - Bei einer Routinekontrolle auf dem Dessauer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Sonntag, 28. Dezember, über 100 Platzpatronen sichergestellt. Das hat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Montag mitgeteilt.

Die Beamten hatten am Sonntag gegen 9.20 Uhr einen 34-jährigen Mann angesprochen, um ihn zu kontrollieren. Dieser gab sofort an, eine Schreckschusspistole in seinem Rucksack mit sich zu führen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten diese samt Magazin und in der Summe 116 Platzpatronen fest.

Da der Mann keine erforderliche Berechtigung vorweisen konnte, wurden die aufgefundenen Gegenstände beschlagnahmt. Der Deutsche erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zuständigkeitshalber wird dieses Ermittlungsverfahren an die Landespolizei übergeben.