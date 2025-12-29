Es zum Jahreswechsel krachen zu lassen, bleibt ein umstrittenes Vergnügen. Die einen nervt es, die anderen haben großen Spaß daran. Wie also läuft der Feuerwerksverkauf in diesem Jahr?

Das sagen Händler: Wie der diesjährige Feuerwerksverkauf in Halle angelaufen ist

In der Julius-Ebeling-Straße in Halle ist bereits in der Nacht zu Montag der Feuerwerksverkauf gestartet.

Halle (Saale)/MZ. - Die einen freut's, die anderen nervt's: Das große Knallen zu Silvester bleibt ein umstrittenes Vergnügen. Während die Freunde der Knallerei bereit sind, mitunter hohe Summen in Batterien, Raketen oder Böller zu investieren, schütteln die Gegner darüber nur den Kopf. Und die Diskussion um ein Böllerverbot wird auch in diesem Jahr wieder geführt. Bleibt die Frage: Wie ist der Feuerwerksverkauf in Halle angelaufen?