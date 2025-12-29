Bei einer Kontrolle eines 48-jährigen Autofahrers in der Kösener Straße in Naumburg stoßen Polizeibeamte auf erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper, für die der Mann indes keine Erlaubnis hatte.

Naumburg/tra - Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen Pkw in der Kösener Straße in Naumburg kontrolliert. Dabei konnten mehrere pyrotechnische Erzeugnisse im Fahrzeug festgestellt werden, darunter auch erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper.

Da der 48-jährige Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis dafür war, wurde die Pyrotechnik sichergestellt und es wurden entsprechende Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet.