Die Sitzungen des Aschersleber Carneval Clubs starten bald mit dem neuen Programm. Wann diese stattfinden und wo es Karten gibt.

Der Sitzungskarneval des Aschersleber Carneval Clubs Union, hier mit dem Männerchor, geht bald wieder los.

Aschersleben/MZ - Es wird wieder närrisch in der Stadt: Der Aschersleber Carneval Club (ACC) hat seine 58. Session am 11.11. mit der traditionellen Schlüsselübergabe eröffnet und freut sich nun auf eine ausgelassene fünfte Jahreszeit mit vielen Überraschungen, Tanz und Humor.

Den Startschuss geben die Narren am 17. Januar im Dorfgemeinschaftshaus Winningen. Es folgen weitere Abendveranstaltungen in Westdorf, Meisdorf und Radisleben, ehe es zu den großen Sitzungen im Bestehornhaus Aschersleben geht.

Vorverkauf läuft

Der Online-Ticketverkauf für die Veranstaltungen im Bestehornhaus läuft bereits. Für die Faschingssitzung am 7. Februar, die Weiberfastnacht am 12. Februar sowie die Faschingssitzung am 14. Februar können Eintrittskarten bequem über die Internetseite des ACC erworben werden. Einige Kategorien seien dabei schon knapp geworden, daher lohne sich ein baldiger Kauf, teilt der Verein mit.

Neben den Hauptsitzungen gehören auch der Kinderfasching am 8. Februar im Bestehornhaus sowie eine närrische Nachmittagsveranstaltung der katholischen Gemeinde am 11. Februar im Michaelshaus zum Programm. Zum Höhepunkt der Session ziehen am 15. Februar bunt kostümierte Jecken beim traditionellen Karnevalsumzug durch die Straßen Ascherslebens, bevor am Rosenmontag, 16. Februar, in der Weißen Villa noch einmal gefeiert werde – dieses Mal ganz im Zeichen der „Junggebliebenen“.