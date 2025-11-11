Fünfte Jahreszeit Narren übernehmen das Zepter: Aschersleben und Hoym starten stimmungsvoll in die Karnevals-Session

Mit Schunkeln, Musik und guter Laune läuten Aschersleben und Hoym die Fünfte Jahreszeit ein. Auf dem Marktplatz übergibt Oberbürgermeister Steffen Amme symbolisch den Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar Ralf III. und Katja I., während auch in Hoym Sarah II. und Mathias II. das närrische Regiment übernehmen.