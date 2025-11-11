Fünfte Jahreszeit Narren übernehmen das Zepter: Aschersleben und Hoym starten stimmungsvoll in die Karnevals-Session
Mit Schunkeln, Musik und guter Laune läuten Aschersleben und Hoym die Fünfte Jahreszeit ein. Auf dem Marktplatz übergibt Oberbürgermeister Steffen Amme symbolisch den Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar Ralf III. und Katja I., während auch in Hoym Sarah II. und Mathias II. das närrische Regiment übernehmen.
Aschersleben/Hoym/MZ. - Stimmungsmusik, Schunkeln und Polonaise: Wenn in Aschersleben die Fünfte Jahreszeit eingeläutet wird, dann ist der Marktplatz voll. Und Oberbürgermeister Steffen Amme wird auch diesmal lautstark von der Menge aus dem Rathaus zitiert, um den Narren des Ascherslebener Carneval Clubs (ACC) den riesigen Rathausschlüssel auszuhändigen. Dabei ist es diesmal eine Schlüsselübergabe zwischen zwei ähnlichen Würdenträgern.