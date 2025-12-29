Werner Fischer hilft seit über 20 Jahren jedes Jahr hunderten Kröten in der Bad Dürrenberger Ortslage Ellerbach, sicher die Straße zum Teich zu überqueren. Warum ihm das so wichtig ist.

Warum sich Werner Fischer aus Ellerbach seit über 20 Jahren ehrenamtlich für Kröten einsetzt

Im Dorf wird er „Froschkönig“ genannt

Seit über 20 Jahren unterstützt Werner Fischer die Krötenwanderung im kleinen Ort Ellerbach (Bad Dürrenberg).

Bad Dürrenberg/MZ. - Eine 90 Meter lange Netzsperre und acht Eimer – mehr braucht Werner Fischer nicht, um jedes Jahr hunderten von Fröschen und Lurchen über die Dorfstraße in Ellerbach bis in den kleinen Teich zu helfen. „Früher war es schlimm. Da wurden so viele Frösche auf der Straße überfahren“, denkt der 83-Jährige über 20 Jahre zurück.