  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: Diebe stehlen aus Garage in Weißenfels zwei Motorräder

Kriminalität im Burgenlandkreis Diebe stehlen aus Garage in Weißenfels zwei Motorräder

Beim Einbruch in eine Garage in Weißenfels haben unbekannte Täter zwei Motorräder gestohlen. Wo genau sich der betroffene Unterstand befindet.

29.12.2025, 15:04
Unbekannte Täter sind in Weißenfels in eine Garage eingebrochen und haben zwei Motorräder gestohlen (Symbolfoto).
Unbekannte Täter sind in Weißenfels in eine Garage eingebrochen und haben zwei Motorräder gestohlen (Symbolfoto). Foto: Imago/Panthermedia

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben aus einer Garage in der Hohen Straße in Weißenfels zwei Motorräder gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten Beamte eine der Maschinen ganz in der Nähe wiederfinden. Vom zweiten Motorrad fehle jede Spur. Die genaue Schadenshöhe sei zunächst unklar gewesen. Wie es hieß, hatte der 40-jährige Garageneigentümer den Einbruch am Sonntagnachmittag festgestellt und angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.