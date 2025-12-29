Beim Einbruch in eine Garage in Weißenfels haben unbekannte Täter zwei Motorräder gestohlen. Wo genau sich der betroffene Unterstand befindet.

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben aus einer Garage in der Hohen Straße in Weißenfels zwei Motorräder gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten Beamte eine der Maschinen ganz in der Nähe wiederfinden. Vom zweiten Motorrad fehle jede Spur. Die genaue Schadenshöhe sei zunächst unklar gewesen. Wie es hieß, hatte der 40-jährige Garageneigentümer den Einbruch am Sonntagnachmittag festgestellt und angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.