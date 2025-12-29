Von Superheldenkostüm bis Liegestützwettbewerb: Als Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee (Anhalt-Bitterfeld) geht Ferid Giebler ungewöhnliche Wege. Dafür erntet der 42-Jährige viel Beifall, aber auch scharfe Kritik. Wie der ehemalige Berufssoldat plötzlich zum Verwaltungschef wurde und warum der Offizier einiges anders macht als seine Kollegen.

Ex-Soldat Ferid Giebler sieht sich als Außenseiter in der Kommunalpolitik – ein bisschen wie Batman.

Muldestausee/MZ - Auf Ferid Gieblers (parteilos) Schreibtisch prangt die Figur des Comic-Superhelden Batman. Der unterarmlange Fledermausmann posiert in heroischer Pose, samt Maske und schwarzem Umhang, um die Hüfte trägt er einen pinken Schwimmring. Es ist eine Trophäe aus einem der vielen kuriosen Wettbewerbe, an denen sich der Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee (Anhalt-Bitterfeld) beteiligt hat. Meist, um Spendengeld für kommunale Projekte einzuwerben. Gebastelt hat den Superhelden-Pokal jemand, der Giebler offenbar gut kennt. „Ich habe ein Faible für Batman“, sagt der Bürgermeister.