Friedersdorf/MZ. - Der Muldestausee ist ein Wassersportparadies. Segelboote sind hier unterwegs, in Friedersdorf sind es zudem die Boote der Kanuten. Am 8. September ab 12 Uhr werden außerdem ein pinkfarbenes Schlauchboot in Flamingo-Form und eine Badewanne zu Wasser gelassen. Nicht zum Spaß.

