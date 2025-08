Bei Freckleben wurde der erste Spatenstich für den Lückenschluss der Kreisstraße zwischen Freckleben und der Kreisgrenze Mansfeld-Südharz vollzogen. Was der Kreis in den Ausbau investiert.

Freckleben/MZ - Gleichmäßiger Landregen prasselt auf den großen Berg Sand am Rande der Kreisstraße zwischen Freckleben und Sandersleben. Die Straße selbst gleicht einer mecklenburgischen Seenlandschaft. Pfütze an Pfütze hat sich auf der bekannten Schlaglochpiste gebildet. „Wir starten bei schlechtem Wetter, es kann also nur gut werden“, sagt Frank Hänsgen trotz des Regens und ohne Regenschirm gut gelaunt.