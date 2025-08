Halle (Saale)/MZ. - „Wir erwarten einen großen Andrang in Halle“, sagt Nalan Kardes, die General-Store-Managerin für alle Filialen von „Haus des Döners“ in Deutschland. Insgesamt sind das nach Angaben des Franchise-Unternehmens mehr als 120 Filialen in über 90 verschiedenen Städten. Nun wird die erste Filiale in Halle dazukommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.