Eine interaktive Karte im Internet zeigt, an welchen Orten in der Umgebung man legal Früchte, Nüsse und Kräuter pflücken kann. Welche rechtlichen Regelungen gelten und ob man dort wirklich fündig wird.

Wo man in Weißenfels und Umgebung kostenlos Obst pflücken kann

Weissenfels/MZ. - „Da ist mir wohl jemand zuvor gekommen“, denke ich und blicke enttäuscht nach oben. In der Baumkrone eines Kirschbaums in der Nähe des Weißenfelser Ortsteils Leißling hängen sie, die großen, dunkelroten Früchte meiner Begierde. Auf meiner Kopfhöhe ist jedoch keine einzige Kirsche mehr übrig. Unverrichteter Dinge muss ich also weiterziehen.