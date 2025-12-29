weather gefrierenderregen
  4. Nachhaltig einkaufen beim Bäcker: Wie bei Bäcker Bokrant in Tilleda jetzt Papiertüten eingespart werden

Das Biosphärenreservat hat eine Idee aus Oberschwaben aufgegriffen und zwei Filialen des Tilledaer Partnerbetriebs mit Brötchenrutschen ausgestattet. Wie das bei den Kunden ankommt.

Von Helga Koch 29.12.2025, 15:15
Besuch beim Tilledaer Bäckermeister Dominik Bokrant: Die Knirpse aus dem Kindergarten sind fasziniert von der Brötchenrutsche.
Besuch beim Tilledaer Bäckermeister Dominik Bokrant: Die Knirpse aus dem Kindergarten sind fasziniert von der Brötchenrutsche. Foto: Mario König

Tilleda/MZ. - „Die Kunden, die es sehen, freuen sich“, sagt Vanessa Schröter, die als Verkäuferin in der Bäckerei Bokrant in Tilleda arbeitet. „Und sie haben Spaß dran.“ Spaß beim Brötchenkauf, denn neuerdings gibt es in der Filiale eine Brötchenrutsche.