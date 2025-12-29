Das Biosphärenreservat hat eine Idee aus Oberschwaben aufgegriffen und zwei Filialen des Tilledaer Partnerbetriebs mit Brötchenrutschen ausgestattet. Wie das bei den Kunden ankommt.

Wie bei Bäcker Bokrant in Tilleda jetzt Papiertüten eingespart werden

Besuch beim Tilledaer Bäckermeister Dominik Bokrant: Die Knirpse aus dem Kindergarten sind fasziniert von der Brötchenrutsche.

Tilleda/MZ. - „Die Kunden, die es sehen, freuen sich“, sagt Vanessa Schröter, die als Verkäuferin in der Bäckerei Bokrant in Tilleda arbeitet. „Und sie haben Spaß dran.“ Spaß beim Brötchenkauf, denn neuerdings gibt es in der Filiale eine Brötchenrutsche.