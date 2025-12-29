Wie die unbekannten Täter an die Kontodaten der Geschädigten gelangten ist bisher nicht bekannt, aber Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die betrügerischen 89,90-Euro-Lastschriften sind nun auch in Region Dessau-Roßlau angekommen.

Eine Abbuchung von ihrem Konto in dieser Höhe hat eine 73-Jährige bei der Kontrolle ihrer Kontoauszüge festgestellt. Ein ihr unbekanntes Unternehmen hatte am Montag, 15. Dezember, die Abbuchung per SEPA-Lastschriftmandat veranlasst. Da die Geschädigte dieser Firma weder ein Lastschriftmandat erteilt hat, noch eine sonstige Geschäftsbeziehung zu dieser Firma besteht und auch keine Leistung in Anspruch genommen wurde, veranlasste die Geschädigte die Rückbuchung des Geldes über ihre Bank. Zudem erstattete sie Strafanzeige wegen Betruges im Polizeirevier Dessau-Roßlau.

Dasselbe Unternehmen buchte den identischen Geldbetrag zudem vom Konto eines 69-jährigen Geschädigten ab. Dieser zeigte schriftlich an, dass er von dieser Betrugsmasche aus den Medien erfahren hatte und aus diesem Grund seine Kontoauszüge kontrollierte. Als er die Abbuchung feststellte, veranlasste er umgehend die Rückbuchung, so dass auch hier kein finanzieller Schaden entstand.

Wie die unbekannten Täter an die Kontodaten der Geschädigten gelangten ist bisher nicht bekannt, aber Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zuletzt hatten 89,90-Euro-Abbuchungen der Firma „Megatipp Emergency Call Services" für Afufregung gesorgt. Die Firma kommt an Kontodaten, weil Betroffene oft unwissentlich einen Vertrag über verknüpfte Websites wie "vorsorge-karte.com" abschließen oder die Daten durch unerlaubte Werbung und Datenweitergabe erhalten werden, was dann zu unerwarteten Abbuchungen führt. Verbraucherzentralen raten zu sofortiger Rückbuchung und Strafanzeige, da oft Betrug vermutet wird.