Im Kreis Wittenberg melden Bürger dubiose Abbuchungen über 89,90 Euro. Die Sparkasse rät zur Rückbuchung, die Polizei zur Anzeige. Was hinter der Betrugsmasche steckt und was Betroffene jetzt tun müssen.

Konto leergeräumt? Betrüger buchen 89,90 Euro ab - auch Wittenberger sind betroffen: Warum diese neue Masche sogar ohne Onlinebanking funktioniert

Ein Blick auf den Kontoauszug kann verdächtige Abbuchungen früh sichtbar machen.

Wittenberg/MZ. - Plötzlich fehlen 89,90 Euro auf dem Konto und niemand weiß, warum. In den vergangenen Wochen häufen sich bundesweit Hinweise auf unberechtigte Lastschriften einer bestimmten Firma. Auch im Landkreis Wittenberg gibt es Betroffene. Was beim Blick auf den Kontoauszug zunächst unauffällig wirkt, entpuppt sich später als perfide Masche: Abbuchungen, die aussehen wie ein harmloser Dauerauftrag, aber keiner sind. Was Betroffene jetzt unbedingt tun müssen.