  4. MZ Wissen mit Thorsten Hahn zu Scam und Finanzsicherheit: Nicht nur die 89,90-Euro-Masche funktioniert: So trickreich bringen Betrüger Opfer um ihr Geld

Mit sogenanntem Scam erbeuten Betrüger in Deutschland Milliardenbeträge. Warum es jeden treffen kann - und wie man sich schützt, erklärte Finanzexperte Thorsten Hahn bei MZ-Wissen.

Von Matthias Müller 22.11.2025, 07:00
Thorsten Hahn ist Finanzexperte. In Halle klärte er das Publikum im MZ-Medienhaus über die Abzockemethoden von Betrügern auf.
Thorsten Hahn ist Finanzexperte. In Halle klärte er das Publikum im MZ-Medienhaus über die Abzockemethoden von Betrügern auf. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle/MZ. - Es beginnt oft mit einem harmlosen „Hallo“. Plötzlich ploppt eine Nachricht auf Facebook oder Telegramm auf, man antwortet, es entwickelt sich ein Online-Flirt – und am Ende ist man nach vielen Nachrichten und heißen Liebesschwüren um einige Tausend Euro leichter. Ein typischer Fall von Scam - so, wie er auch in Deutschland tausendfach vorkommt. Denn neben der aktuell grassierenden 89,90-Euro-Masche gibt es viele andere Tricks, die Betrüger zum Ziel bringen. Thorsten Hahn, Finanzexperte und MZ-Wissen-Referent, kennt sie und verrät, wie man sich wappnen kann.