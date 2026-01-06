Medizin in Mansfeld-Südharz Projekt Regent: Warum der Landkreis den Vertrag mit der Uniklinik Halle ändern muss
Kreistag in Mansfeld-Südharz beschließt auch Änderungen in der Satzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst. Wann das Medizinische Versorgungszentrum die Arbeit aufnehmen soll.
06.01.2026, 18:39
Sangerhausen/MZ. - Einer Änderung des Gesellschaftervertrags mit der Universitätsklinik Halle für den gemeinsamen Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in Sangerhausen hat der Kreistag von Mansfeld-Südharz einstimmig zugestimmt.