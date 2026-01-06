weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Kreistag in Mansfeld-Südharz beschließt auch Änderungen in der Satzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst. Wann das Medizinische Versorgungszentrum die Arbeit aufnehmen soll.

Von Grit Pommer 06.01.2026, 18:39
Im Frühjahr 2025 wurde das Bauschild für den Neubau des Notfallzentrums im Sangerhäuser Stadtteil Südwest enthüllt.
Im Frühjahr 2025 wurde das Bauschild für den Neubau des Notfallzentrums im Sangerhäuser Stadtteil Südwest enthüllt. Foto: Robert Müller

Sangerhausen/MZ. - Einer Änderung des Gesellschaftervertrags mit der Universitätsklinik Halle für den gemeinsamen Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in Sangerhausen hat der Kreistag von Mansfeld-Südharz einstimmig zugestimmt.