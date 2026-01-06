Kreistag in Mansfeld-Südharz beschließt auch Änderungen in der Satzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst. Wann das Medizinische Versorgungszentrum die Arbeit aufnehmen soll.

Projekt Regent: Warum der Landkreis den Vertrag mit der Uniklinik Halle ändern muss

Im Frühjahr 2025 wurde das Bauschild für den Neubau des Notfallzentrums im Sangerhäuser Stadtteil Südwest enthüllt.

Sangerhausen/MZ. - Einer Änderung des Gesellschaftervertrags mit der Universitätsklinik Halle für den gemeinsamen Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in Sangerhausen hat der Kreistag von Mansfeld-Südharz einstimmig zugestimmt.