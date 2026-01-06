Zum fünften Mal wagen sich Hartgesottene am Dreikönigstag ins Wasser des Granschützer Auensees. Wie die Veranstaltung enstand und was die Teilnehmer daran reizt.

Warum das fünfte Eisbaden im Granschützer Auensee trotzdem eine Premiere war

Rund 30 Menschen stürzten sich ins kühle Nass des Auensees – doch waren froh, anschließend gleich in trockene Kleidung schlüpfen zu können.

Granschütz/MZ. - Bibberkalt war es Dienstagvormittag am Auensee im Granschütz. Und obwohl dort am Dreikönigstag das inzwischen fünfte Eisbaden stattfand, kann gewissermaßen von einer Premiere gesprochen werden.