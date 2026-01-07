In Halle stehen noch immer mehrere Telefonzellen am Straßenrand. Sie sind jedoch übel zugerichtet und funktionieren längst nicht mehr. Was die Telekom dazu sagt.

Kaputt und ungenutzt: Warum in Halle noch immer Telefonzellen stehen

Eine der letzten halleschen Telefonsäulen steht in Neustadt an der Magistrale.

Halle (Saale)/MZ. - Was früher zigfach im gesamten Stadtgebiet zu finden war, ist heute nur noch sehr vereinzelt und arg zugerichtet zu sehen: Telefonzellen. Zum Telefonieren werden sie nicht mehr genutzt - die Telekom hat den Dienst 2023 abgeschaltet. Warum stehen die Überreste trotzdem noch immer am Straßenrand herum?