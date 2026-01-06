Mit der traditionellen Veranstaltung endet die Weihnachtszeit in Zeitz. Was das bedeutet.

Zeitz/MZ. - Wer die Weihnachtszeit liebt, kam in der Zeitzer Michaeliskirche am Dreikönigstag noch einmal voll auf seine Kosten. Dort fand nämlich wieder das traditionelle Weihnachtsliedersingen mit der Kantorei statt.

Da erklangen sie alle noch einmal zum Mitsingen, die beliebten und vertrauten Lieder zur Weihnachtszeit. Das „kleine Weihnachten“, wie es Pfarrer David Wagner nannte, wird gern und gut angenommen. Muss man doch jetzt fast ein Jahr warten, ehe man die Lieder wieder hören und singen kann. Mit der musikalischen Stunde am Nachmittag klang zugleich die Weihnachtszeit aus.

Die Kantorei und die Besucher sangen noch einmal Weihnachtslieder in der Zeitzer Michaeliskirche. Foto: Angelika Andräs

Der Dreikönigstag ist nämlich der letzte Festtag der Weihnachtszeit. Während diese früher einmal offiziell 40 Tage dauerte, endet sie nun am 6. Januar. Und am 2. Februar wird von den Christen immer noch Maria Lichtmess gefeiert. Früher markierte dieses Datum das Ende der Weihnachtszeit. Mancher Weihnachtsbaum steht aber auch in Zeitz bis zu diesem Tag.