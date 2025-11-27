Aus einer Eltern-Initiativgruppe ist in Halle der Verein Kinder- und Jugendhaus hervorgegangen. In 30 Jahren ist er zu einer festen Größe der Sozialarbeit im Süden der Stadt geworden.

Ganz in Familie: Was ein Verein in Halle Kindern und Eltern in der Südstadt bietet

Feste Größe im Vereinsleben: Im Herbst wird das Laternenfest gefeiert.

Halle (Saale)/MZ. - Die einen kommen als Eltern mit den eigenen Kindern wieder. Die anderen sind dem Verein Kinder- und Jugendhaus in Halles Süden inzwischen auch beruflich verbunden. So wie Josephine Schmidt, angehende Erzieherin, und Lisa Schmidt, die die Ausbildung bereits abgeschlossen hat und jetzt im Hort „Kinderpark“ in der Wiener Straße arbeitet.