Umbau am Bahnhof Eisleben Nach vier Wochen Bauzeit - Was ist neu am Bahnhof Eisleben und was wird noch geplant?
Zwischen Eisleben und Halle ist der Zugverkehr nach der vierwöchigen Sperrung wieder angelaufen. Woran in dieser Zeit gearbeitet worden ist und wie es jetzt weitergeht.
27.11.2025, 08:00
Eisleben/MZ. - Nach der vierwöchigen Sperrung der Bahnstrecke ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Eisleben und Halle wieder angelaufen. Die Regionalbahnen in Richtung Sangerhausen werden derzeit noch durch Busse ersetzt.