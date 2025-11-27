Wegen eines Unfalls zwischen Großpörthen und Geußnitz (Burgenlandkreis) war die B180 in Richtung Altenburg kurzzeitig gesperrt.

Großpörthen. - Auf der B180 zwischen Großpörthen und Geußnitz (Burgenlandkreis) hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben waren zwei Fahrzeuge darin verwickelt. Die B180 war deshalb in Richtung Altenburg kurzzeitig gesperrt.

Inzwischen sei die Unfallstelle geräumt, so die Polizei. Ob es Verletzte gab, ist derzeit noch unklar.