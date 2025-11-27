Ein Bericht über den Plan des Unternehmens Feldbinder aus Wittenberg, künftig Schweißer aus den Philippinen zu beschäftigen, wird in den Sozialen Medien kontrovers diskutiert. Vor allem das Thema Bezahlung sorgt für Debatten. Wie die Firma darauf reagiert.

Wittenberg/MZ. - Die Berichterstattung über die Firma Feldbinder, die plant, ab Januar Schweißer aus den Philippinen nach Wittenberg zu holen, weil auf dem heimischen Arbeitsmarkt entsprechende Fachkräfte kaum zu finden seien, hat große Resonanz gefunden. In den Sozialen Netzwerken ist das Thema intensiv diskutiert worden, unter anderem unter dem Blickwinkel angeblich zu niedriger Löhne. Dazu hat sich das Unternehmen nun gegenüber der MZ ausführlich geäußert und erklärt, was Mitarbeitern alles geboten wird.