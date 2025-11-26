Neue Kita in Angersdorf Teutschenthaler Millionenprojekt feiert Richtfest – doch Neubau verursacht auch Sorgen

In der Gemeinde Teutschenthal soll eine neue, hochmoderne Kita entstehen. Seit Anfang des Jahres laufen die Arbeiten, nun wurde das Richtfest gefeiert. Wann die Eröffnung geplant ist und was der Bürgermeister zu Befürchtungen sagt, dass wegen des Neubaus die Kita in Zscherben schließen könnte.