Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau häufen sich derzeit die Geldbörsendiebstähle.

Am Dienstag, 20. Januar, wurden die nächsten beiden Fälle angezeigt. Betroffen war eine 76-jährige Frau. Diese hatte sich am Dienstag gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Franzstraße aufgehalten. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet hatten. Die Handtasche hatte sich am mitgeführten Rollator gefunden. Die Geschädigte gab weiterhin an, dass sie kurz zuvor von einem Mann angesprochen und womöglich abgelenkt wurde. In der Geldbörse der Geschädigten befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

In der Kornhausstraße haben unbekannte Täter einer 88-Jährigen die Geldbörse entwendet. Diese hielt sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr in einem dort befindlichen Einkaufsmarkt auf und gab an, dass sie ebenfalls von einer unbekannten Person angesprochen wurde, die ihr dann weiterhin unauffällig durch den Markt folgte. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Diese hatte sie in einem Beutel an ihrem Rollator aufbewahrt. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente sowie etwas mehr als 100 Euro Bargeld