Schnappschüsse und Farbexplosionen in der Bildergalerie Das sind die schönsten Leserfotos der Polarlichter über Dessau-Roßlau
Die Dessau-Roßlauer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag atemberaubende Polarlichter über der Stadt eingefangen. Das sind die schönsten Zusendungen, die die MZ erreichten.
Dessau-Roßlau/MZ - So viele Farben, so helles Leuchten, so magische Lichter, dass man sich kaum sattsehen kann! In der Nacht von Montag auf Dienstag tauchten über Dessau-Roßlau atemberaubende Polarlichter auf. Viele Dessau-Roßlauer hielten diesen besonderen Moment, der in unseren Breitengraden nicht oft vorkommt, fest.
Die MZ hatte ihre Leser dazu aufgerufen, die Bilder an die Redaktion zu schicken. Erreicht haben uns mehrere Dutzend Fotos, eines schöner als das andere. Hier eine kleine Auswahl der schönsten Polarlicht-Bilder aus Dessau-Roßlau und den Nachbarorten.
Wir bedanken uns bei allen Lesern für die tollen Einsendungen!