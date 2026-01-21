weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Schnappschüsse und Farbexplosionen in der Bildergalerie Das sind die schönsten Leserfotos der Polarlichter über Dessau-Roßlau

Die Dessau-Roßlauer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag atemberaubende Polarlichter über der Stadt eingefangen. Das sind die schönsten Zusendungen, die die MZ erreichten.

Von OLiver Müller-Lorey Aktualisiert: 21.01.2026, 18:57
Polarlicht über Großkühnau, „allesamt Frei-Hand mit Handy entstanden“, schreibt MZ-Leser Matthias Palmer.
Polarlicht über Großkühnau, „allesamt Frei-Hand mit Handy entstanden“, schreibt MZ-Leser Matthias Palmer. Foto: Matthias Palmer

Dessau-Roßlau/MZ - So viele Farben, so helles Leuchten, so magische Lichter, dass man sich kaum sattsehen kann! In der Nacht von Montag auf Dienstag tauchten über Dessau-Roßlau atemberaubende Polarlichter auf. Viele Dessau-Roßlauer hielten diesen besonderen Moment, der in unseren Breitengraden nicht oft vorkommt, fest.

Die MZ hatte ihre Leser dazu aufgerufen, die Bilder an die Redaktion zu schicken. Erreicht haben uns mehrere Dutzend Fotos, eines schöner als das andere. Hier eine kleine Auswahl der schönsten Polarlicht-Bilder aus Dessau-Roßlau und den Nachbarorten.

Polarlicht über Jeber-Bergfrieden
Foto: Julia Büttner
Aufgenommen wurden die Bilder um ca. 22 Uhr mit Kamera über das Dachfenster in Dessau Ziebigk
Foto: Stefan Nemitz
Auch dieses Foto entstand in Großkühnau.
Foto: Matthias Palmer
Wie von einem anderen Stern mutet dieses Bild von Noah Helwig an. Es entstand an der Alten Landebahn.
Foto: Noah Helwig
Polarlicht in der Mozartstraße in Roßlau
Foto: Michael Hinz
MZ-Leser Toni Siegert fing diese besondere Stimmung samt Baum ein.
Foto: Toni Siegert
Polarlicht im Schillerpark
Foto: Axel Müller
Polarlichgter in Kochstedt
Foto: Sebastian Decker
Polarlichter hat auch Michael Mitsching fotografiert.
Foto: Michael Mitsching
Über der Elbe, hier am Kornhaus, wirkten die Lichter besonders mächtig.
Foto: Kay Paschmionka
Uwe Rau fuhr extra zum Leopoldshafen, um die Polarlichter zu fotografieren. Es hat sich gelohnt.
Foto: Uwe Rau
Polarlichter in Alten
Foto: Marc Rathmann
Polarlichter in Törten
Foto: Kathrin Jankowski
Polarlicht über Dessau
Foto: Peter Falk
Polarlichter gab es auch über Quellendorf zu sehen.
Foto: Josefin Mimel
Polarlicht über Quellendorf
Foto: Josefin Mimel

Wir bedanken uns bei allen Lesern für die tollen Einsendungen!