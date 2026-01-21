Die Dessau-Roßlauer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag atemberaubende Polarlichter über der Stadt eingefangen. Das sind die schönsten Zusendungen, die die MZ erreichten.

Das sind die schönsten Leserfotos der Polarlichter über Dessau-Roßlau

Schnappschüsse und Farbexplosionen in der Bildergalerie

Dessau-Roßlau/MZ - So viele Farben, so helles Leuchten, so magische Lichter, dass man sich kaum sattsehen kann! In der Nacht von Montag auf Dienstag tauchten über Dessau-Roßlau atemberaubende Polarlichter auf. Viele Dessau-Roßlauer hielten diesen besonderen Moment, der in unseren Breitengraden nicht oft vorkommt, fest.

Die MZ hatte ihre Leser dazu aufgerufen, die Bilder an die Redaktion zu schicken. Erreicht haben uns mehrere Dutzend Fotos, eines schöner als das andere. Hier eine kleine Auswahl der schönsten Polarlicht-Bilder aus Dessau-Roßlau und den Nachbarorten.

Polarlicht über Jeber-Bergfrieden Foto: Julia Büttner

Aufgenommen wurden die Bilder um ca. 22 Uhr mit Kamera über das Dachfenster in Dessau Ziebigk Foto: Stefan Nemitz

Auch dieses Foto entstand in Großkühnau. Foto: Matthias Palmer

Wie von einem anderen Stern mutet dieses Bild von Noah Helwig an. Es entstand an der Alten Landebahn. Foto: Noah Helwig

Polarlicht in der Mozartstraße in Roßlau Foto: Michael Hinz

MZ-Leser Toni Siegert fing diese besondere Stimmung samt Baum ein. Foto: Toni Siegert

Polarlicht im Schillerpark Foto: Axel Müller

Polarlichgter in Kochstedt Foto: Sebastian Decker

Polarlichter hat auch Michael Mitsching fotografiert. Foto: Michael Mitsching

Über der Elbe, hier am Kornhaus, wirkten die Lichter besonders mächtig. Foto: Kay Paschmionka

Uwe Rau fuhr extra zum Leopoldshafen, um die Polarlichter zu fotografieren. Es hat sich gelohnt. Foto: Uwe Rau

Polarlichter in Alten Foto: Marc Rathmann

Polarlichter in Törten Foto: Kathrin Jankowski

Polarlicht über Dessau Foto: Peter Falk

Polarlichter gab es auch über Quellendorf zu sehen. Foto: Josefin Mimel

Polarlicht über Quellendorf Foto: Josefin Mimel

Wir bedanken uns bei allen Lesern für die tollen Einsendungen!