Heimatgeschichte im Burgenlandkreis Neue Schau in Droyßig zeigt nicht nur bunte Bilder
Der Heimatverein Droyßig eröffnet seine neueste Heimat-Ausstellung. Diesmal geht es um die Entwicklung des Schlosses. An diesem Wochenende ist sie für die Besucher geöffnet.
21.01.2026, 19:00
Droyssig/MZ. - Nach sechs Jahren zum Schulstandort gibt es seit dieser Woche eine neue Ausstellung im Heimatmuseum in Droyßig. An diesem Freitag, 23., und Sonnabend, 24. Januar, können sich die Besucher dann dort auf viele Exponate und Wissenswertes zum Droyßiger Schloss freuen. Geöffnet ist dann zwischen 14 und 16 Uhr.