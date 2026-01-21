weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Der Heimatverein Droyßig eröffnet seine neueste Heimat-Ausstellung. Diesmal geht es um die Entwicklung des Schlosses. An diesem Wochenende ist sie für die Besucher geöffnet.

Von Matthias Voss 21.01.2026, 19:00
Sie freuen sich, eine neue Ausstellung im Heimatmuseum Droyßig präsentieren zu können: Roland Geidel, Rita Düber und Norbert Jackel (v.l.)
Foto: René Weimer

Droyssig/MZ. - Nach sechs Jahren zum Schulstandort gibt es seit dieser Woche eine neue Ausstellung im Heimatmuseum in Droyßig. An diesem Freitag, 23., und Sonnabend, 24. Januar, können sich die Besucher dann dort auf viele Exponate und Wissenswertes zum Droyßiger Schloss freuen. Geöffnet ist dann zwischen 14 und 16 Uhr.