Am 20. und 21. Februar geht es los am Uniring in Halle. Wie es drin aussieht. Was sich hinter dem Konzept des neuen „Tapa La Pub“ verbirgt. Warum man dafür Tickets kaufen muss.

Das erwartet die Gäste im neuen „Tapa La Pub“ in Halle

Das neue „Tapa La Pub“ am Uniring - im Februar geht es los.

Halle (Saale)/MZ. - Sie wollen es zum Auftakt ziemlich krachen lassen, die Macher von „Tapa La Pub“, und starten gleich mit einem ganzen Opening-Weekend am Uniring in Halle am 20. und 21. Februar. Was die Gäste erwartet und warum man Tickets kaufen muss.