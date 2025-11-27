Wochenlang spielten sich dramatische Szenen am Stausee Kelbra ab. Tausende Kraniche verendeten an der Vogelgrippe, Dutzende Helfer waren im Einsatz. Doch nun stehen die Zeichen auf Entspannung, der Landkreis hat die Schutzzone aufgehoben. Was nun noch zu beachten ist.

Kelbra/MZ. - Tausende verendete Vögel am und um den Stausee Kelbra und von Helfern geschilderte „apokalyptische Zustände“: Die Vogelgrippe hält den Landkreis vor allem im Südwesten seit rund sechs Wochen in Atem. Doch nun stehen die Zeichen auf Entspannung.